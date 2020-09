Prima rilevazione dell’affluenza nella Città di Andria: nelle 110 sezioni cittadine sono stati 12.555 gli aventi diritto a giungere alle urne per le elezioni comunali pari al 15,06%. Per quel che riguarda il Referendum Costituzionale sono 12.554 i votanti pari al 15,78% degli aventi diritto mentre per le Regionali sono 12.553 gli aventi diritti giunti ai seggi pari al 15,10%. Rispetto al 2015 dato dell’affluenza in calo anche se in quella tornata elettorale si votò nella sola giornata di domenica. Il 31 maggio del 2015 furono 19500 i votanti alle ore 12 pari al 23,83% degli aventi diritto alle Comunali. Praticamente uguale la percentuale per le Regionali.

Nell’intera provincia BAT, invece, al voto oltre 42mila elettori pari al 12,76% per le Regionali ed il 13,63% per il Referendum. Naturalmente le città con il maggior numero di votanti sono state le tre città al voto anche per le comunali e cioè Andria, Trinitapoli ed a seguire Trani. A Minervino, al momento, il minor numero di votanti per le Regionali pari all’8,34%, mentre è Canosa con il 9,91% in coda per quel che riguarda il Referendum.

In Puglia, invece, l’affluenza alle ore 12 per le Regionali su 257 sezioni è del 12,04% mentre per il Referendum al voto il 13,21% degli aventi diritto.