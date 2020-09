La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato il calendario del campionato di serie D. La Fidelis Andria esordirà in trasferta sul campo del Bitonto, poi una settimana dopo prima sfida al “Degli Ulivi” contro l’Audace Cerignola. Due derby infuocati per il battesimo della squadra del tecnico Panarelli che alla 3^ giornata si recherà a Sorrento. Poi sfida al Picerno per un inizio davvero complesso per la formazione andriese. all’8^ giornata il derby con il Casarano mentre turno infrasettimanale all’11^ contro il Taranto mercoledì 2 dicembre. Altro turno infrasettimanale mercoledì 23 dicembre questa volta al “Degli Ulivi” con il derby contro il Molfetta prima della pausa per il Natale. Alla ripresa Lavello e Francavilla per chiudere il girone d’andata.

Questo il calendario dei biancoazzurri:

1) Bitonto – Fidelis Andria

2) Fidelis Andria – Audace Cerignola

3) Sorrento – Fidelis Andria

4) Fidelis Andria – Picerno

5) Brindisi – Fidelis Andria

6) Fidelis Andria – Puteolana

7) Real Aversa – Fidelis Andria

8) Fidelis Andria – Casarano

9) Fasano – Fidelis Andria

10) Fidelis Andria – Gravina

11) Taranto – Fidelis Andria

12) Fidelis Andria – Nardò

13) Fidelis Andria – Team Altamura

14) Portici – Fidelis Andria

15) Fidelis Andria – Molfetta

16) Lavello – Fidelis Andria

17) Fidelis Andria – Francavilla