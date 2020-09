L’invito ai cittadini andriesi è quello di recarsi alle urne e votare compatti la coalizione di centrodestra che fa capo al candidato sindaco Antonio Scamarcio. Così Aldo Balducci, candidato al consiglio comunale di Andria, chiude la sua campagna elettorale. L’obiettivo è dare un nuovo impulso all’azione amministrativa della città.

Serietà, coerenza e trasparenza queste le qualità che Balducci vuole mettere in campo per la città di Andria in una lista rinnovata come quella di Forza Italia.

