Proteggere le aziende del territorio, attraverso una politica che sia in grado di valorizzarle, guidando una vera e propria rete di imprese. Con un amministrazione che faciliti il loro lavoro degli imprenditori, prestando attenzione alle loro esigenze e riconoscendoli come un autentico valore aggiunto per la comunità. È la ricetta per il rilancio dell’economia locale secondo Giovanna Bruno, in corsa per la carica di sindaco alle prossime elezioni comunali di Andria.

La candidata ha preso parte ieri ad un incontro, organizzato dal Partito Democratico in Largo Appiani, assieme al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. L’occasione per discutere di occupazione e sostegno alle imprese, il vero motore per lo sviluppo dell’intero territorio.

Tra gli ospiti intervenuti, la senatrice del Partito Democratico Assuntela Messina.

Sostegno alle imprese per rilanciare l’economia di tutto il Mezzogiorno: il programma dell’attuale Governo che ha già varato una serie di misure in grado di supportare le aziende del sud, assieme ad un piano straordinario di investimenti.

E nuove opportunità per la ripresa economica post lockdown sono in arrivo anche dall’Europa.

Il servizio.