Si terrà dal 15 al 17 settembre prossimo, nei Saloni di Palazzo Brancaccio a Roma, lo showcase Roma, organizzato da Altaroma, al quale parteciperà anche “BRÙ MILANO”, Casa di Design e di Moda andriese.

BRÙ MILANO è la scommessa di due giovanissimi talenti, Vincenza Bruno architetto e Riccardo Bruno graphic design – sorella e fratello – che, sulla scia della tradizione familiare, hanno unito le loro professionalità per dar vita ad una griffe esclusiva di prêt-à-porter. L’originale e creativa produzione artigianale è contraddistinta da raffinata manualità e da materie prime di eccellenza.

Curiosa l’origine della denominazione del brand. È lo stesso Riccardo a darne spiegazione: «Oltre a richiamare il nome di famiglia, “bru” nello slang americano, significa proprio fratello per sottolineare l’unione di intenti e di competenze che accomuna me e mia sorella in questa che per noi è un’esperienza esaltante. Il fatto che Brù Milano sia stata selezionata direttamente da Altaroma è significativo. Vuol dire che le nostre produzioni hanno ricevuto l’apprezzamento degli addetti ai lavori. Siamo certi che continueremo a ricevere anche il favore dei nostri clienti. Noi saremo presenti a Roma il 17 settembre dalle ore 11 alle ore 20 e siamo certi che riscuoteremo il consueto successo”.

«La partecipazione allo Showcase di Roma ci riempie di orgoglio – ribadisce Vincenza – perché ci permette di presentare le nostre collezioni in una vetrina prestigiosa di caratura internazionale. D’altronde essere stati scelti già per la Italy Collection è stato per noi un momento promozionale importantissimo. Le nostre borse, le nostre pochette, le nostre t-shirt hanno suscitato interesse per il design e per le illustrazioni originali, dedicate, queste ultime, al nostro Bel Paese e allo stile di vita italiano. Le t-shirt, per esempio, sono illustrate dal pugliese Massimiliano di Lauro, tra i più apprezzati disegnatori contemporanei. Le borse personalizzabili firmate #Brumilano, inoltre, hanno una particolarità esclusiva: la pattina intercambiabile mediante un sistema zip. Si tratta di un semplice meccanismo utilizzato per tenere unite le due componenti della borsa. Cambiando grafica, sarà come ottenere una nuova borsa in linea con il proprio outfit».

Lo Showcase di Palazzo Brancaccio a Roma, è una vera e propria vetrina promozionale per i nuovi talenti che desiderano presentare le proprie collezioni di abbigliamento e accessori ad un pubblico di addetti ai lavori. Il progetto ha l’intento di stabilire rapporti commerciali e agevolare i contatti B2B tra brand emergenti e buyer nazionali ed internazionali.

Tre intense giornate, dal 15 al 17 settembre, in cui si succederanno presentazioni, show, nonché l’attesa finale del progetto promosso da Altaroma in collaborazione con Vogue Italia, Who is on next?, che sottolineano l’impegno, il sostegno e la visibilità che Altaroma vuole dare ai designer e ai brand indipendenti ed emergenti. Tutto senza tralasciare il forte legame con l’alta artigianalità e l’alta sartoria, dialogo che si rinnova nelle sale dello storico palazzo che sovrasta il Colle Oppio e che è di fatto l’ultima dimora patrizia costruita all’interno delle antiche mura aureliane.