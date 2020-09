Si terrà questa sera alle 18.00, presso Materia Prima, il comitato elettorale di Sabino Zinni e Giovanna Bruno in c.so Cavour 150, l’incontro “La Puglia ce la fa”.

Un incontro voluto per sostenere il presidente uscente della Regione Puglia Michele Emiliano nella sua corsa alla riconferma. Un incontro attesissimo che vedrà la partecipazione del sindaco di Bari e Presidente Anci Antonio Decaro, i sindaci di centrosinistra della Bat e la candidata sindaco per il centrosinistra ad Andria Giovanna Bruno in veste di moderatrice.

“La Puglia ce la fa. Come ce l’ha fatta negli ultimi 15 anni a intraprendere la strada che l’ha portata a trasformarsi da Regione anonima nel panorama Italiano ed Europeo, a modello a cui guardare come riferimento in molti ambiti. Ce la farà a proseguire quel cammino”. Questo il focus dell’evento.

Ingresso libero, mascherina obbligatoria. L’invito è di non mancare!