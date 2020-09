Uno scatto verso la cultura. E’ questa l’idea di Aldo Balducci, avvocato andriese candidato al consiglio comunale della Città di Andria nella rinnovata lista di Forza Italia che parla di un’emergenza da affrontare nel più breve tempo possibile.

E’ proprio sullo storico Teatro Astra sono riposte molte speranze per la città in campo culturale. Un documento firmato a dicembre scorso dall’amministrazione commissariale con cui si è nuovamente inserito il Teatro tra i beni di notevole interesse storico e sociale per la comunità. Il Teatro Astra, chiuso da ormai molti anni, è un bene privato che dovrà passare attraverso un ipotetico finanziamento regionale per il suo acquisto.

Un iter partito già a gennaio del 2018 che dovrà esser completato, se lo augura Aldo Balducci, dalla prossima amministrazione che si insedierà tra pochi giorni. Una piccola goccia per un iter a cui mancano ancora dei tasselli ma su cui si sta concentrando proprio l’attenzione della politica cittadina e regionale. Un luogo culturale essenziale per la crescita di una comunità, un luogo storico e di pregio, un luogo di aggregazione che si potrebbe ancora salvare da una inesorabile sorte e cioè quella di esser trasformata in un complesso edilizio.

Il servizio di News24.City.