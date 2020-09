Il Settore “Servizi Sociali, Demografici, Educativi” del Comune di Andria rende noto che la Regione Puglia, con Atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n.83 del 7 settembre 2020, ha adottato l’avviso straordinario relativo alla concessione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2020/2021 per studenti e studentesse, residenti sul territorio regionale, frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado, statali e paritarie, il cui livello ISEE non risulti superiore a € 10.632,94 e che non abbiano presentato istanze di accesso con il precedente Avviso o che non abbiano completato la procedura di trasmissione della stessa.

La presentazione delle istanze on line sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it è possibile a partire dalle ore 10.00 del 10 settembre fino alle ore 14.00 del 30 settembre 2020.