E’ ufficiale il programma che porterà la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ad Andria a sostegno dei candidati di centrodestra sia in vista delle elezioni Regionali che delle Comunali. Giorgia Meloni aprirà la sua visita in città alle 17 con un punto stampa prima di incamminarsi per una passeggiata nelle principali vie centrali cittadine a partire da viale Crispi e via Regina Margherita.

La leader di Fratelli d’Italia sarà in città per sponsorizzare la sua lista che per la prima volta si presenterà alla competizione elettorale cittadina a supporto del candidato Sindaco Antonio Scamarcio ma sarà anche l’occasione per rilanciare la candidatura di Raffaele Fitto alla carica di Presidente della Regione Puglia.