Andrea Venturini, Alessandro De Santis e Simone Tutino in difesa, Filippo Petrarca tra i pali, Paolo Riggio a centrocampo. Avvio di settimana con pokerissimo di annunci per la Fidelis Andria, che al ritorno dal ritiro di San Giovanni Rotondo prende sempre più forma. Due over – Venturini in particolare ha oltre 70 presenze tra i pro – e tre under per una filosofia chiara.

I primi test stagionali nel ritiro di San Giovanni Rotondo hanno portato in dote vittorie contro la squadra locale e il Manfredonia e lo 0-0 contro il Barletta. Per il ds Di Bari la rosa è quasi completa. In mezzo al campo non si esclude il ritorno di Sambou, con un punto interrogativo alla casella numero 9.

Nota dolente, le strutture sportive. In attesa del completamento della manutenzione del Degli Ulivi, la squadra si allena in un campo privato. Situazione difficile da sostenere, ammette il direttore sportivo.

Il servizio.