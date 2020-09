Lo scorso mercoledì mattina la comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù ha vissuto un evento storico, difficilmente cancellabile nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di esserne testimoni diretti, ma altrettanto forte ed emozionante per i tantissimi parrocchiani e non che, attraverso la TV ed i social, sono riusciti a essere in qualche modo presenti e partecipi della benedizione da parte di Papa Francesco della prima pietra del nuovo edificio di culto che sta sorgendo in adiacenza alla attuale chiesa parrocchiale, costruita nella prima metà degli anni Cinquanta. Un evento di grazia, l’incontro con il Papa, che al termine della Udienza generale tenuta nella prestigiosa ed insolita cornice del cortile di San Damaso in Vaticano, si è avvicinato alla prima pietra, realizzata da abili artigiani della comunità parrocchiale, e si è raccolto in preghiera, segnandosi con la croce e imponendo simbolicamente le mani su questo segno, pietra angolare della nuova costruzione e cuore simbolico di ogni nuovo edificio di culto.

Il Santo Padre si è poi intrattenuto con il Vescovo di Andria, i sacerdoti ed i parrocchiani che hanno rappresentato tutta la comunità, insieme con i tecnici, le imprese e le maestranze che stanno realizzando la nuova aula liturgica.

«L’amabilità del Papa e la cornice simbolica del cortile di San Damaso, rimarranno nel cuore di tutti e sono il miglior auspicio perché questa “imprese” giunga a compimento nel migliore dei modi ed in tempi brevi » afferma don Adriano Caricati, parroco del Sacro Cuore di Gesù di Andria.

La prima pietra verrà collocata nel luogo in cui verrà edificato il nuovo altare, punto di incontro tra Cristo Sposo e la chiesa Sposa, luogo di comunione e di nuovo slancio missionario per la comunità intera che nasce e si edifica intorno all’eucaristia. L’appuntamento per la posa della prima pietra è fissato per domenica 13 settembre alle ore 19 presso la chiesa del Sacro Cuore. Sarà il nostro vescovo, mons. Mansi, a compiere, secondo l’antica consuetudine del pontificale romano, la posa della pietra che verrà collocata sotto la sede del nuovo altare e conterrà la pergamena firmata dal Santo Padre oltre ad un documento sottoscritto dal Vescovo e da altri testimoni che riportano il verbale del rito della posa della prima pietra. Un evento carico di suggestione da non perdere.

La posa della prima pietra apre una settimana carica di appuntamenti per la comunità parrocchiale che vedrà il culmine nella ordinazione presbiterale di don Alessandro Tesse, giovane diacono della nostra comunità parrocchiale, insieme a don Michele Leonetti e don Domenico Evangelista, nella giornata di lunedì 21 settembre.