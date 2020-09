Ore frenetiche di campagna elettorale, nell’attesa che si materializzi la forma della scheda, sulla quale i cittadini sono chiamati ad esprimere la loro preferenza nella competizione in cui sarà eletto il nuovo sindaco della città di Andria. La squadra di Giovanna Bruno, portacolori del centrosinistra più reti civiche, in queste ore sta illustrando ai sostenitori le modalità di voto, perché sia chiaro come votare correttamente per i candidati alla carica di consigliere comunale per il prossimo quinquennio. «Nella vibrante attesa – commenta Giovanna – stiamo incontrando come sempre i nostri amici e tutti i cittadini che chiedono a gran voce un cambio di passo. A loro e a tutti, nell’attesa di conoscere per le vie ufficiali l’aspetto della scheda elettorale, spieghiamo come esprimere la loro preferenza, cercando di limitare i voti nulli perché espressi male, e questo avverrà sia per le comunali, quanto per le regionali ed il referendum».

Per entrare nel vivo della spiegazione delle modalità di voto, ricordiamo che, per le elezioni comunali (scheda azzurra), esso si esprime così: croce (e non altri segni) sul simbolo di una delle quattro liste di coalizione per Giovanna Bruno (Andria Bene in Comune, Futura, AndriaLab3 e PD), indicando la preferenza con il cognome del candidato (es. TIZIO). Chi vuole esprimere una seconda preferenza deve scegliere un candidato di sesso opposto (es. se il primo è maschio, il secondo deve essere femmina e viceversa), ma tutti e due devono appartenere alla stessa lista. Non si possono indicare candidati della stessa coalizione ma di liste diverse.

«Siamo ben consci – conclude Giovanna – che i presidenti e tutti i componenti l’ufficio elettorale di sezione, a cui vanno gli auguri di un sereno lavoro, sapranno bene interpretare le intenzioni degli elettori, regola fondamentale per garantire un sereno svolgimento delle consultazioni. Motivo per il quale facciamo girare le informazioni utili ADESSO!»