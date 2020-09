Un progetto nuovo, un gruppo diverso dal passato, una idea di città che parta da temi concreti. E’ il nuovo corso di Forza Italia ad Andria, rappresentato plasticamente dalla figura dall’avvocato Aldo Balducci, impegnato attivamente in politica da diversi anni ma ora in campo, tra i 27 candidati della lista al consiglio comunale, per dare un suo contributo concreto allo sviluppo della città.

Tra i primi temi scelti da Aldo Balducci non poteva che esserci la scuola. Un tema molto importante che diventa di stringente attualità anche per i ritardi accumulati in questo periodo prima del ritorno tra i banchi anche nella Città di Andria.

