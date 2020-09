Debutto cinematografico da sogno per la giovane attrice andriese Feliciana Sibilano che ha interpretato “Paola” nel film “Semina il panico” presentato alla Berlinale, premiere internazionale nella sezione Panorama, e in anteprima al Bif&st – Bari International Film Festival.

“Semina il vento” è una storia di ribellione e rinascita, ambientata tra alberi d’olivo e scenari industriali del tarantino dove una giovane donna lotta per salvare la sua terra dai parassiti, naturali e sociali. Nica è una studentessa di agronomia, poco più che ventenne. Dopo tre anni d’assenza torna a casa, in un paesino vicino Taranto, e lì trova un padre sommerso dai debiti, una terra inquinata, gli ulivi devastati da un parassita. Tutti sembrano essersi arresi davanti alla vastità del disastro ecologico e suo padre aspetta solo di poter abbattere l’uliveto di famiglia per pura speculazione economica. Nica, forte di uno spirito battagliero ereditato dall’amata nonna, lotta con tutte le sue forze per salvare quegli alberi secolari. Ma l’inquinamento ormai è anche e soprattutto nella testa della gente e lei si troverà a dover affrontare ostacoli inaspettati.

Feliciana, nei panni di Paola amica di Nica, nel lungometraggio spiega le problematiche che affliggono il territorio. Lei ha provato a costituire un circolo culturale, ma glielo hanno bruciato, canta in un gruppo, le prova tutte ma alla fine vorrebbe fuggire anche lei perchè “la gente qui è inquinata in testa” come dice in una battuta del film.

«Penso sia un film necessario in un momento storico come questo – afferma la 27enne attrice andriese – il cinema come l’arte in generale hanno un ruolo fondamentale nel sensibilizzare le persone di fronte a temi come l’ambientalismo, l’emigrazione dal sud, l’inquinamento. Per me è stato un onore avere una parte così importante che coniuga il mio passato da attrice e il mio presente da attivista – continua Feliciana – trovo che il sud sia un territorio complesso e prezioso e che questo film ha la capacità di ritrarre la poesia e i conflitti di questa terra».