Via Monopoli e via Turi, due strade nel quartiere San Valentino, due piccole arterie abitate ma senza illuminazione pubblica. E’ quanto emerge dalla denuncia del candidato al consiglio comunale di Andria con la lista Futura a sostegno di Giovanna Bruno Sindaco, Mirko Malcangi. Il candidato ha raccolto la voce ed il lamento dei residenti di quelle due vie. La sicurezza non è garantita. Qualcuno ha anche montato “in proprio” un impianto di illuminazione dopo diversi tentativi di furto subiti.

In via Monopoli ed in via Turi, così come in diversi punti del quartiere San Valentino, sono presenti dei piccoli pali per l’illuminazione a quanto emerge non funzionanti, «ma anche la loro stessa altezza e potenza non garantirebbe una illuminazione tale da garantire la sicurezza», ha aggiunto Malcangi.

I residenti del quartiere sperano che presto le cose possano cambiare.

Il servizio.