Dopo tre stagioni ricche di soddisfazioni, tra tutte l’esordio vincente su una panchina professionistica, il tecnico andriese Giuseppe Leonetti ha concluso la sua esperienza a Potenza e ha firmato un contratto che lo legherà sino a giugno 2021 al Catania Calcio.

L’accordo che lo legava al club lucano è scaduto lo scorso 31 agosto così Leonetti ha deciso di tuffarsi in una nuova avvincente avventura, sempre sul palcoscenico professionistico, in una piazza molto calda che ha vissuto nell’ultimo ventennio ben 8 stagioni consecutive in serie A.

A Catania il tecnico andriese ritroverà mister Giuseppe Raffaele con il quale ha disputato le ultime due stagioni a Potenza conquistando piazzamenti play-off e arrivando a due passi dalla finalissima per la serie B. L’avventura all’ombra dell’Etna si prospetta impegnativa per Leonetti, infatti il club rossoblù nell’anno del 170° anniversario, vuole ben figurare nel campionato di serie C e lottare per tornare tra i cadetti. Il tecnico andriese, oltre a mister Raffaele, avrà al suo fianco un’altro professionista che ha lasciato ricordi straordinari ad Andria e si tratta del preparatore dei portieri Armando Pantanelli.