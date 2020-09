Finisce 0 a 0 la terza ed ultima amichevole nella prima parte del ritiro di San Giovanni Rotondo per la Fidelis Andria del tecnico Panarelli che allo Stadio “Morra” ha impattato con il Barletta 1922 del tecnico Farina tra le sicure protagoniste del prossimo torneo di Eccellenza. Una Fidelis operaia che ha, però, già mostrato delle interessanti trame di gioco. Una Fidelis con qualche defezione in realtà con l’assenza per un affaticamento muscolare di Cristaldi in avanti. Biancorossi al completo con l’attacco affidato al trio Loiodice-Di Rito-Morra. Per la formazione biancazzurra, invece, spazio ad Adusa unica punta con alle sue spalle Minincleri e Prinari. A Manzo e Bolognese le chiavi del centrocampo.

Gara condizionata dal forte vento su San Giovanni Rotondo e Pollidori spaventa per due volte la retroguardia andriese con due ottime risposte del portiere Anatrella. Poi sale di tono la Fidelis che per due volte con Adusa e su calcio di punizione di Prinari mette in difficoltà la retroguardia barlettana. Nella ripresa stessi undici in campo con Fidelis più efficace in avanti e Bolognese sfiora per due volte il gol del vantaggio. Minincleri mostra tutta la sua bravura sui calci piazzati e Loiodice alla mezz’ora impegna Anatrella sugli sviluppi di un corner. Finisce 0 a 0 e finisce anche il ritiro a San Giovanni Rotondo per la Fidelis a cui il tecnico Panarelli ha concesso due giorni di riposo prima del ritorno in campo lunedì pomeriggio per la seconda fase del pre campionato biancazzurro.

Il Tabellino della gara terminata 0 a 0

FIDELIS ANDRIA (3-4-2-1): Anatrella; Daloisio, Fontana, Busetto (Dipinto); Zingaro (Varriale), Manzo, Bolognese (Notaristefano), De Santis (Romano); Minincleri (Tusiano), Prinari (Minacori); Adusa.

BARLETTA 1922 (3-4-3): Lovecchio; Telera (Colucci), Pollidori, Marangi; Bojano (Totaro – Cafagna), Ganci, Grazioso (Milella), Bonasia (Aprile); Morra, Di Rito (Varsi), Loiodice (Guadagno).

Angoli: 9-4 per il Barletta

Ammonizioni: Morra e Loiodice