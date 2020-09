Si è celebrato nel weekend al TAV Umbriaverde di Todi (PG) il Master Fiocchi, momento conclusivo del Fiocchi Day 2020. Gara di tiro al volo specialità fossa olimpica dove a farsi notare è stato anche l’andriese Angelo Loragno che ha conquistato, nella seconda categoria, il primo posto con 95 piattelli rotti su 100. Una affermazione importante per il tiratore andriese distintosi tra i tiratori d’eccellenza del master umbro.

Mauro De Filippis, invece, è stato incoronato come vincitore assoluto per il secondo anno di fila. Tra i tiratori di Eccellenza e 1^ categoria, ad imporsi è stato Francesco D’Aniello. Per tutti i 35 partecipanti al Master l’approdo sulle pedane umbre per aggiudicarsi le cartucce d’oro ed i premi in palio dopo aver battuto la concorrenza di ben 993 specialisti nelle quattro finali dello scorso giugno.

La gara, inoltre, ha eletto i 10 tiratori che si sono guadagnati un posto nella Top Ten Fiocchi 2021. La lista è composta da Francesco D’Aniello, Angelo Loragno ,Diego Puccio, Riccardo Faccani, Josef Fortunato, Giuseppe Burzigotti, Renato Ferrari, Giandomenico Cirone, Cosimo D’Elia, Michele D’Aniello.

Per tutti loro, una fornitura di munizioni Fiocchi, una selezione di materiale e abbigliamento dell’azienda di Lecco, e la possibilità di gareggiare come membri effettivi del Fiocchi Team per tutta la prossima stagione.