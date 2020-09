Sono una decina i serpenti rinvenuti negli ultimissimi giorni all’interno di abitazioni del quartiere Fratta ad Andria nei pressi della Stazione a sud della Città delle Ferrovie del Nord Barese. La denuncia arriva direttamente dai residenti delle vie limitrofe alla stazione che hanno già segnalato l’accaduto alla Polizia Locale di Andria che, a sua volta, ha provveduto ad effettuare diversi sopralluoghi.

Si cerca di capire questo nuovo ed inconsueto fenomeno in città. I serpenti sono stati rinvenuti, nella quasi totalità dei casi, all’interno dei piani bassi delle abitazioni. Non dovrebbero esser serpenti pericolosi per l’uomo ma, naturalmente, resta l’apprensione dei residenti che chiedono un intervento delle istituzioni preposte per cercare di arginare il problema che rischia di divenire una vera e propria emergenza.