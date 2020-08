Lo striscione è apparso nel pomeriggio di ieri proprio nei pressi dello stadio “Degli Ulivi”, ormai da diversi giorni oggetto di discussione a causa delle disastrose condizioni del manto erboso. Tra meno di un mese la Fidelis scenderà in campo per la gara di esordio nel campionato di serie D e al momento lo stadio non sarebbe in grado di ospitare nessuna partita.

«Un anno di gestione Commissariale, due volte il manto erboso da rifare. Tufariello rispetto per Andria e la sua gente». Questa la scritta apparsa sulla recinzione della villa comunale con una richiesta esplicita da parte degli ultras al Commissario Straordinario.

Proprio nella mattinata di ieri con una delibera commissariale, Tufariello ha richiesto il prelievo della somma di 10 mila euro dal “Fondo di riserva” proprio per far fronte alle spese per il rifacimento del manto erboso. Adesso si attende l’inizio dei lavori per capire quando la Fidelis potrà tornare a calcare il terreno amico del “Degli Ulivi”.