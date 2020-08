Finisce 3 a 1 per la Fidelis Andria il secondo test amichevole disputato nel ritiro di San Giovanni Rotondo contro il Manfredonia. Test decisamente più probante quello per la squadra del tecnico Panarelli contro una formazione che sarà ai nastri di partenza del prossimo torneo di Eccellenza. Sceglie tanta gioventù nella prima frazione di gioco il tecnico andriese con sette under in campo e Minincleri-Prinari alle spalle di Adusa per la fase offensiva. La squadra di Rufini però parte decisamente meglio e sigla il gol del vantaggio al 14’ su calcio di rigore conquistato e trasformato da Trotta.

Poi sale di tono la Fidelis che al 27’ trova il pari con Minincleri ancora su calcio di rigore. Gara agonisticamente viva e nella ripresa Panarelli sceglie di cambiare completamente lo schieramento in campo con Cristaldi unica punta ed alle sue spalle il tandem Minacori-Tusiano. Ed è proprio il fantasista ex Orta Nova a siglare la doppietta decisiva a cavallo tra il 12’ ed il 16’ che fissa il risultato sul 3 a 1 finale. L’amichevole è arrivata nell’undicesimo giorno di lavoro nel ritiro di San Giovanni Rotondo.