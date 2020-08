Si è costituito anche ad Andria il “Comitato per il NO al referendum sulla riduzione del numero di parlamentari”, in programma i prossimi 20 e 21 settembre.

«Il Comitato ha l’intento di incoraggiare la partecipazione dei cittadini andriesi alle prossime consultazioni referendarie, in programma con quelle amministrative e regionali, e sostenere a livello locale le ragioni del NO promosse dall’omonimo comitato a livello nazionale e dal Coordinamento Democrazia Costituzionale». E’ quanto si legge nella nota del referente del Comitato, Saverio Colasuonno.

«Anche se non si parla d’altro che di elezioni comunali e regionali, tra un mese saremo chiamati ad esprimerci anche sul Referendum per la riduzione dei parlamentari. Gran parte delle forze politiche sta accuratamente evitando il dibattito su questo tema, anche e soprattutto a causa dell’impostazione mediatica che si è data sin dal principio al quesito referendario. Chi sostiene le ragioni per votare NO viene automaticamente tacciato di voler difendere le poltrone e non voler ridurre i costi della politica. Questo, a nostro parere, sta scoraggiando qualsiasi tipo di dibattito su un tema molto più articolato di quanto lo si voglia far apparire.

Tra i motivi per votare NO, il primo è proprio questo: serve iniziare a rifiutare questo modo di ragionare, questa tendenza a semplificare qualsiasi tema del vivere comune, a voler ridurre qualsiasi dibattito in slogan per ingraziarsi l’opinione pubblica, oggi sempre più “sensazione pubblica”, anche quando in ballo c’è un tema così delicato.

Le Riforme Costituzionali sono una cosa seria, non si possono caldeggiare sull’onda del anti-politica e non possono lasciare irrisolti così tanti nodi fondamentali che riguardano la qualità della nostra Democrazia, quindi ciascuno di noi. In attesa di un serio dibattito su come migliorare la qualità Politica dei nostri rappresentanti, concepire una legge elettorale degna di questo nome e ristabilire una sana separazione trai poteri dello Stato, non ci resta, anche questa volta, che un’unica soluzione: votare NO.

Tutti i cittadini interessati, come noi, a sostenere questa importante battaglia democratica sono invitati a impegnarsi nelle azioni informative che saranno organizzate nelle prossime settimane e a contattarci attraverso questa pagina».