“Il vero centrodestra è qui, a sostegno del candidato sindaco Scamarcio, diffidare dunque dalle imitazioni”. La senatrice Licia Ronzulli non ha dubbi: alle prossime elezioni comunali di Andria, Forza Italia giocherà un ruolo da protagonista pur senza l’apporto di Nino Marmo, esponente di punta del partito per tanti anni, oggi candidato sindaco per una coalizione civica che si contrappone ai suoi ex alleati. Uno scenario, secondo Licia Ronzulli, che offrirà al centrodestra l’opportunità di metter da parte i personalismi che hanno frenato l’azione della precedente amministrazione. Le elezioni di settembre, spiega l’assistente personale di Silvio Berlusconi durante l’incontro con i candidati azzurri al Comune e alla Regione, rappresenteranno l’occasione per mandare un chiaro messaggio anche al governo nazionale.

Chi pensava che Forza Italia ammainasse la sua bandiera di fronte alle prime difficoltà ha sbagliato i suoi calcoli, ha proseguito il senatore Dario Damiani. Il centrodestra è stato capace di rinnovarsi ed è ora pronto a riconquistare la città di Andria e la Regione Puglia.

Per il candidato sindaco Antonio Scamarcio l’apporto dei tre principali partiti del centrodestra è di fondamentale importanza. “Il nostro programma è pronto e si arricchisce di nuove proposte giorno dopo giorno”, sottolinea l’avvocato andriese. “Mentre gli avversari continuano a parlare del passato, noi guardiamo al futuro”.

Il servizio.