Obiettivi fissati. È l’ultimo arrivato. È, però, uno degli innesti più importanti del mercato in entrata della Fidelis. Francesco Fontana, difensore centrale che compirà 30 anni il 23 dicembre, arriva dalla serie C e dal Picerno: 23 le presenze tra i professionisti. In precedenza, sempre con i lucani, ha vinto il girone H di serie D da titolarissimo: 31 partite giocate e un gol realizzato. Per Fontata, intanto, sarà la prima esperienza professionale in Puglia. Prima di Picerno, infatti, ha sempre militato nella “sua” Sicilia con Igea Virtus, Mazara, Akragas, Ragusa e Modica.

Insieme a Pasquale Porcaro, Fontana sarà una pedina fondamentale nel pacchetto arretrato della Fidelis. Può tra essere utile al neo tecnico Gigi Panarelli non solo per un sistema di gioco.

Difensore Fontana, ex difensori i due tecnici della Fidelis: l’allenatore Gigi Panarelli e il suo vice Salvatore D’Alterio, quest’ultimo alla prima esperienza in panchina.

I biancazzurri lavoreranno nel ritiro di San Giovanni Rotondo sino al 2 settembre. Per domenica è fissata la prima partitella contro una Rappresentativa locale: si giocherà allo stadio Massa senza pubblico sugli spalti.

Il servizio.