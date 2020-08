«Noi non abbiamo mai smesso di combattere questa battaglia contro il virus». Inizia così un post sulla pagina ufficiale facebook della Confraternita Misericordia di Andria che ricorda a tutti la necessità di continuare a rispettare le regole per evitare che si propaghi ancor di più il Covid-19. E’ un appello quello dell’associazione andriese che gestisce, in convenzione con la ASL, le tre postazioni cittadine del servizio di emergenza urgenza del 118 e che ha accompagnato il post con una foto emblematica: due soccorritori abbracciati prima della partenza per un intervento completamente bardati.

«Con oltre 30 gradi, con l’agitazione di salvare la vita dei pazienti, con il pensiero di non commettere imprecisioni per non compromettere anche la nostra integrità – si legge nel post – Noi questo virus non abbiamo mai smesso di combatterlo ma serve l’aiuto di tutti voi. Un ideale abbraccio fraterno per superare questo momento grave di emergenza». Un messaggio di speranza ma anche di monito che attraverso una semplice foto vuole esplicare lo stato d’animo dei tanti sanitari impegnati in questa importante emergenza che non ha davvero frontiere.