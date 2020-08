Trentuno anni. Originario di Barletta. Con un “neo” in carriera che ha eliminato qualche giorno fa, quando ha deciso di firmare con la Fidelis. Simone Minincleri – una carriera trascorsa in serie D, fatta eccezione per la parentesi in C2 con il Legnano – giocherà per la prima al Sud. Biella, Casale, Pistoia, Siena, Piacenza, L’Aquila, Rezzato, Rieti, Mantova, cinque campionati vinti complessivamente e ora l’Andria.

Minicleri si candida per essere un riferimento importante nell’assortimento offensivo dei biancazzurri.

Secondo giorno di lavoro, oggi, per i biancazzurri, che resteranno nel ritiro di San Giovanni Rotondo sino al 2 settembre.

