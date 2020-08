“La salute è un gioco di squadra” e la Fidelis Andria vuole ribadirlo giorno dopo giorno, domenica dopo domenica, gara dopo gara. Non può passare inosservata la pandemia, le tante sofferenze, il tanto lavoro e la nuova consapevolezza nata a seguito della comparsa del Covid-19.

Ed allora ecco un logo, creato appositamente dall’agenzia di comunicazione Artsmedia in collaborazione con l’ufficio comunicazione & marketing della Fidelis, per rappresentare alcuni elementi come il simbolo di forza ed ingegno dell’ottagono che racchiude la passione del cuore blu. “La salute è un gioco di squadra” sarà il claim che la Fidelis porterà con sé su tutto il proprio materiale, compresa la maglia, per ringraziare tutti gli operatori della sanità per il gran lavoro svolto e da svolgere in termini di intervento e ricerca, ma anche per chiedere a tutti i tifosi biancazzurri di rispettare con attenzione le regole per diminuire al minimo l’impatto del virus. In quel logo c’è un virtuale abbraccio anche a tutti coloro i quali combattono contro il virus ed a coloro che hanno purtroppo perso dei cari in questa dura battaglia. In quell’abbraccio in qualche modo vogliamo comprendere anche in nostri tifosi nella speranza di poterli effettivamente riabbracciare, con la dovuta sicurezza, anche all’interno del nostro storico “Comunale”. In campo la Fidelis porterà anche questo importante messaggio: “La salute è un gioco di squadra”.