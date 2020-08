Spesso mi capita di venir fermato da amici o da semplici conoscenti che “sanno chi sono io”, mentre sono in fila alle casse del supermercato, o attendo il turno al banco salumi o molto più semplicemente sul mio posto di lavoro ed ultimamente durante il fine settimana in spiaggia, mentre sorveglio i miei figli che sguazzano felicemente in mare. Le domande sono sempre le solite: Dottò, siamo in ripresa dei casi? Dottò, ad Andria come è la situazione? Dottò, cosa ci dobbiamo aspettare ora e soprattutto in autunno-inverno? Dottò, e cosa dobbiamo fare? Dottò, che dite, i ragazzi torneranno a Scuola? Dottò, e il vaccino?». Il Dottò è Giancarlo Cannone responsabile dell’ufficio prevenzione della Città di Andria ed impegnato in prima linea nella lotta al Covid-19 che sta lentamente rialzando la testa. Ed allora la lunga riflessione del Dr. Cannone è un monito importante per i comportamenti di tutti.

«Le risposte, le mie, sono state da qualche tempo improntate a vigile ottimismo, cautela, alla rassicurazione sulle migliorate capacità di tracciamento dei casi e di esperienza di gestione dell’epidemia, alla lettura intelligente dei numeri, alle raccomandazioni minime di comportamento, e così via – spiega Cannone – Poi mi sono fermato un attimo a riflettere e a domandarmi se sia giusto così, se sia corretto tranquillizzare, sarà così effettivamente, se riusciremo a governare nel migliore dei modi questa situazione che ci accompagna da troppo tempo e non vuole mollare».

«Non parlo da un punto di vista medico o da specialista della materia – dice ancora il Dr. Cannone – il cervello è bene indirizzato, conosce, per quanto possibile, quali potrebbero essere gli scenari futuri, e come questi potrebbero essere affrontati da un punto di vista sanitario. Sono, in questo senso, un ottimista, e ho fiducia nella scienza. Ma, a volte, e oggi è una di quelle, riaffiorano alla mente i momenti peggiori vissuti nei mesi scorsi, specie a marzo ed aprile, quando avevo praticamente trasferito la mia residenza qui a Viale Trentino 79, vivendo empaticamente come operatore sanitario e come cittadino, situazioni drammatiche come quelle vissute da cittadini sconosciuti, da colleghi, da amiche e amici che si sono ritrovati al centro di una tempesta imprevista».

«E mi chiedo se saremo (sarò) in grado di sopportare ancora lo stress psico-fisico – ricorda Cannone – l’ansia all’apertura della email con i risultati dei tamponi seguite da relative imprecazioni, la consapevolezza di diventare potenzialmente un untore e portare a casa in famiglia l’infezione, nonchè sopportare psicologicamente lo strazio dei familiari e le angosce dei positivi sintomatici e asintomatici, di allora. E allora penso che no, ai prossimi che mi rivolgeranno le solite domande di cui sopra, non sarò così tranquillo, così ottimista, e mi scaglierò contro chi, anche oggi, pensa che tutto sia finito, che il virus non esiste più e non circola tra di noi, che è estate e che è giusto divertirsi, ballare, viaggiare, andare all’estero come se fosse un’estate qualsiasi, e incontrarsi e abbracciarsi come se non ci fosse un domani, a dispetto del rispetto delle MINIME norme comportamentali e di sicurezza.

Per rispetto di chi ha sofferto veramente, di chi si è ammalato e di chi è morto, di coloro che hanno trascorso notti e giorni interi a piangere, a disperarsi, a ritrovarsi dall’oggi al domani a non credere più in un futuro possibile di normalità».

«Le evidenze ci dicono che, così come in occasioni di altri eventi terribili del passato, anche questa volta ne usciremo grazie allo sforzo di tutti quelli che sono impegnati quotidianamente e sono in prima linea per trovare le soluzioni più idonee. Ma oggi è altro che mi fa dire questo: non vorrò mai più vedere (sentire) anche una sola lacrima versata a causa dell’ignoranza, dell’impreparazione, della leggerezza e dell’incoscienza di altri – conclude Cannone – A volte penso che il “terrore” sia l’unica soluzione per tenere a bada un popolo di incivili quali siamo purtroppo, perché se ci affidiamo al senso civico, non abbiamo proprio speranze».