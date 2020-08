La Lega di Andria ha inaugurato la sua nuova sede in città via Duca d’Aosta. L’evento ha richiamato diversi simpatizzanti del partito del leader Matteo Salvini oltre che i vertici regionali e provinciali. Un luogo quello inaugurato che sarà un vero e proprio punto di riferimento territoriale della Lega. Ad Andria, in particolare, anche perché vi sarà una doppia importante sfida come spiega il Segretario Regionale della Lega l’On. Luigi D’Eramo.

1 of 5

La Lega al fianco di Scamarcio ad Andria e di Raffaele Fitto per la Puglia per provare a centrare un doppio successo ma soprattutto una importante affermazione del partito. Regione a cui punta diretto anche Nicola Giorgino, candidato al consiglio regionale, per avere una voce forte del territorio nei luoghi in cui si decidono spesso le sorti di comparti essenziali per le comunità della sesta provincia come quello agricolo, turistico e sanitario.

Il servizio completo su News24.City.