Continua la scia di nuovi casi di positività da Covid-19 in Puglia: sono nove quelli registrati nel Bollettino Epidemiologico della Regione nelle ultime 24 ore. 1561 i test effettuati mentre si aggiorna anche il conto delle persone decedute con un nuovo morto in provincia di Lecce. Quasi 255mila i tamponi effettuati da inizio pandemia in Puglia e sono in totale 4705 i casi accertati al momento di positività.

Gli attualmente positivi al Covid-19 salgono a 178 mentre non si registrano nuove guarigioni. Tra i nuovi casi scoperti sono quattro quelli registrati in provincia di Lecce mentre due rispettivamente in provincia di Bari ed in quella di Foggia. Un solo caso nella provincia di Brindisi. Sono 27 i ricoverati nei reparti Covid in Puglia mentre 151 sono quelli in isolamento domiciliare. Nell’ultima settimana sono oltre 90 i casi di positività registrati in regione per un incremento attribuito essenzialmente a chi ha raggiunto la Puglia dopo esser stato all’estero.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 8.8.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/NkT6j