Con 149 voti favorevoli, nessun contrario e 98 astensioni, l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge sulla parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, già approvato dalla Camera.

Il provvedimento è stato introdotto per garantire la parità di genere nelle elezioni regionali in Puglia, in vista del voto del 20 e 21 settembre, dal momento che la legge elettorale regionale non era stata adeguata.