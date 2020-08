L’idea di conferire forza al progetto umanitario: “MAOS UNIDAS – MANI UNITE” e visibilità alle problematiche del territorio capoverdiano, sfruttando i media, nasce da un confronto professionale tra l’andriese Maria Santovito, consulente in immigrazione e il Console Onorario di Capo Verde in Milano D.ssa Edna LOPES.

Anello di congiunzione tra ORIZZONTE sul FUTURO della quale Graciela SAEZ è Presidente, STUDIO CONSULTING di Giovanna Asonte e il Consolato di Capo Verde, Maria Santovito sostiene che “un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile” e il nostro obiettivo è proprio quello di trovare ampia divulgazione del progetto umanitario “MAOS UNIDAS – MANI UNITE” per sensibilizzare l’opinione pubblica e catalizzare l’interesse di potenziali partner o donatori che possano aiutare la popolazione di questo stupendo angolo di “paradiso africano” che vede coinvolte soprattutto le donne e i bambini.

SOSTIENI IL PROGETTO “MAOS UNIDAS” attraverso una donazione a:

ASSOCIAZIONE ITALO CAPOVERDIANO IN LOMBARDIA CASA DE CABO VERDE

IBAN: IT55 B076 0101 6000 0104 1977 248

BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Il tuo aiuto illuminerà il sorriso di un bambino e della sua mamma!

Il progetto: “Mãos Unidas – Mani Unite” ideato dall’Associazione italo-capoverdiana di promozione sociale e culturale CASA DE CABO VERDE, con l’alto patrocinio del Consolato di Capo Verde per Milano e Lombardia, verte su una raccolta fondi da destinare all’acquisto di alimenti, prodotti per l’igiene e tutti quei beni indispensabili per garantire una sussistenza dignitosa alla popolazione capoverdiana più colpita dall’emergenza COVID-19, in particolare le quattro isole: São Vicente, Santiago, Boa Vista e Sal oltre ad organizzare container da far pervenire e distribuire in loco grazie all’aiuto di organizzazioni e associazioni già attive sul territorio.

Capo Verde è un piccolo arcipelago di origine vulcanica situato al largo della costa nord occidentale dell’Africa. La chiusura al turismo, principale e indispensabile fonte di reddito del paese, l’emergenza sanitaria, la quarantena, stanno mettendo a dura prova la condizione socio-economica di Capo Verde, che presenta delle sacche di povertà molto estese. In questo quadro già preoccupante appare ancora più critica la situazione della donna, spesso unico capofamiglia con numerosi bambini da accudire e sfamare vivendo in abitazioni fatiscenti e quartieri degradati.

Anche se il Governo di Capo Verde si sta attivando per sostenere la popolazione costituita in maggioranza da famiglie in cui le donne sono il fulcro, ci sono fasce con forti esigenze alimentari e a rischio sociale escluse dagli interventi diretti dello stato. Le associazioni di volontariato locali, segnalano crescenti richieste di aiuto da parte di donne già vittime di violenza di genere, lavoratori domestici, lavoratori informali (il 90% sono donne), donne con disabilità, disoccupati nel settore del turismo e anziani.

L’Associazione di promozione sociale e culturale ORIZZONTE sul FUTURO abbraccia questo progetto ad ampio respiro a tutela dei diritti della donna vittima di violenza e STUDIO CONSULTING di là delle attività finalizzate alla consulenza fiscale, legale e del diritto all’immigrazione, avendo in diverse occasioni proiettato il proprio interesse verso il supporto delle attività senza scopo di lucro, anche in questa occasione è lieto di aderire ad un progetto così importante.

A titolo di ringraziamento, a tutti coloro che doneranno una quota minima di € 25,00 regaleremo come ricordo, una fotografia di Capo Verde, offerta da Casa de Cabo Verde nell’ambito dell’iniziativa “REGALA UNA FOTO PER CAPO VERDE“, in collaborazione con la rivista Latitudeslife, realizzata da fotografi amatoriali e professionisti italiani, che hanno effettuato reportages sulle isole atlantiche.

Per richiedere la foto, dopo aver effettuato la donazione, inviare una email a: [email protected] indicando la foto scelta e allegando screenshot della donazione per garantire la massima trasparenza da entrambe le parti. Le immagini sono disponibili sulla gallery: https://tinyurl.com/y2u5e2ut e sulla piattaforma https://www.casadecaboverde.org/loja/

Offriamo dunque un valido e concreto supporto alle donne capoverdiane vittime di violenza e ai loro bambini per combattere la crisi post COVID-19.