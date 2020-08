Attorno alle 14,30 le fiamme di un vasto incendio di sterpaglie propagatosi nella zona P.I.P., tra via Catullo e via Stazio, hanno attinto anche del materiale depositato su un piazzale scoperto di un’autorimessa insistente nella zona. Solo il celere intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Barletta, allertati dagli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale portatisi in loco su segnalazione tempestiva di cittadini, ha evitato che l’incendio potesse coinvolgere veicoli parcheggiati e le stesse strutture dell’autorimessa. Sono rimaste danneggiate circa 30 pedane di piastrelle depositate sull’area scoperta.

In corso accertamenti per risalire alle cause dell’incendio e soprattutto ai proprietari dei suoli ricoperti dalle sterpaglie alte, che non hanno provveduto alla pulizia e bonifica degli stessi, i quali saranno debitamente sanzionati, a norma di legge, a cura degli agenti di Polizia Locale intervenuti.