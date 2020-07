La candidata Sindaca Laura di Pilato insieme ai candidati delle sue liste invitano la cittadinanza a partecipare domani, sabato 1 agosto alle ore 7.30, all’azione di sensibilizzazione pubblica “Puliamo San Valentino”. L’appuntamento fissato al mattino in via Mola di Bari prevede un’azione di pulizia delle aree verdi svolta da cittadini attivi e volenterosi.

«Oltre le parole occorrono i fatti. Bisogna amare la città di Andria in ogni suo spazio e metterci le mani in prima persona per renderla più vivibile. Solo così è possibile difendere ambiente e salute. Il nostro è un piccolo gesto che vuole lanciare un messaggio: politica e cittadinanza devono lavorare insieme a stretto contatto per il bene della città», ha commentato Laura Di Pilato.