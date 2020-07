Un nuovo appuntamento con la candidata a Sindaco di Andria Laura Di Pilato, questa volta con un’ospite di eccezione. Vladimir Luxuria sarà ad Andria giovedì 6 agosto in un incontro pensato da Laura Di Pilato per parlare di omofobia e violenza di genere. La serata, intitolata “Laura rompe con l’omofobia e la violenza di genere”, si terrà presso il comitato elettorale della candidata in via Regina Margherita 120 a partire dalle ore 20. A presentare l’evento ci sarà Pino Shintilla.