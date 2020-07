«L’incontro delle Associazioni aderenti al Forum Ambiente e Salute “Ricorda Rispetta” ha evidenziato la voglia ed il desiderio di affermare una coscienza civica collettiva per la tutela ambientale sulla quale si gioca il futuro della nostra città. Un approfondimento che ha consentito di confrontarsi sulla necessità che cittadini e classe politica siano concentrati su quello che resta il tema centrale su cui si basa anche lo sviluppo economico, sociale e turistico del nostro territorio». Interviene così, in una nota, l’Ufficio di Coordinamento del Forum Ricorda Rispetta.

«Ripartire dall’Ambiente e dalla Tutela della Salute Pubblica significa rendere davvero prioritaria tale attenzione e questo lo si dimostra con i fatti e non con le parole. L’invito dunque è direttamente rivolto a tutti i candidati alla carica di sindaco della città di Andria. Proprio dalla necessità di un confronto libero, aperto e pubblico è stata proposta l’iniziativa di mettere a confronto gli attuali candidati alla carica di sindaco, in un incontro pubblico in condizioni precauzionali, per analizzare la loro idea di Città Futura ma anche per il recepimento da parte degli stessi di proposte e di azioni concrete per la realizzazione di quegli strumenti e atti che siano di supporto reale al cambiamento auspicato e necessario per una città che proprio sui temi dell’ambiente e della salute pubblica non ha mia fatto seguire azioni concrete alle sole buone intenzioni.

In quanto alla formalizzazione della costituzione del Forum si attendono le auspicate ulteriori adesioni delle Associazioni per procedere con gli adempimenti già predisposti. Nel corso della riunione di lunedì 27 luglio le tante Associazioni presenti con loro rappresentanti hanno ribadito la necessità che il Forum resti sentinella indispensabile per il territorio. Nei prossimi giorni la calendarizzazione dell’incontro congiunto che sarà richiesto ai candidati sindaco».