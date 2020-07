«Debutta nel panorama politico cittadino “Cambiamo Insieme” una civica che trova il suo riferimento nazionale nel simbolo “Cambiamo” ma che in sede locale sceglie una nuova “formulazione”, peraltro già adottata con successo nella recente consultazione elettorale di Valenzano, dove il proprio rappresentante eletto è stato premiato con il ruolo di presidente del consiglio comunale». Si legge così in una nota a firma di “Cambiamo Insieme”.

«“Cambiamo Insieme” è già molto di più di un esperimento politico – ricorda il neo coordinatore cittadino del movimento, Riccardo Sinisi -. E’ piuttosto il coaugulo e la sintesi di nuove energie pronte a spendersi con decisione per un cambiamento della nostra città che non sia solo di facciata. Perché non basta un’operazione di subdolo maquillage per nascondere in un colpo le molteplici nefandezze compiute ai danni di Andria e degli Andriesi da una classe dirigente priva di ogni senso di responsabilità».

«“Cambiamo Insieme” scende in competizione con grande decisione e tanto entusiasmo – sottolinea Egidio Fasanella, presidente e tutor della nuova sigla civica -. E sceglie di farlo lontano dai simboli dei partiti che hanno segnato in negativo le sorti recenti del nostro Municipio. Certo, rinnoviamo la nostra adesione ideale all’area di centro destra, ma nella circostanza optiamo per la coalizione, tutta civica appunto, che sostiene la candidatura a sindaco di Nino Marmo. La nostra è una scelta convinta e condivisa, nei confronti di una persona di esperienza amministrativa a tutti i livelli che gli viene riconosciuta anche dagli avversari intellettualmente onesti. In questo frangente ci appare davvero l’uomo giusto e di polso per provare a rimettere in linea di galleggiamento una barca, quella municipale, che fa acqua da tutte le parti».