Nella serata di giovedì 30 luglio, nella centralissima Viale Crispi, angolo Corso Cavour, dalle 18 alle 21, Gioventù Nazionale Andria scenderà in strada col classico gazebo tricolore.

Occasione che servirà a sottoporre, ai giovani della città, un questionario, con l’obiettivo di conoscere situazioni, desideri e di raccogliere istanze, per poi arrivare a una successiva fase progettuale.

«È ormai prossimo l’appuntamento con le elezioni amministrative in città. Una tappa importante per il futuro della nostra Andria. Dilatare il più possibile il nostro presente -spiegano- che sembra non offrirci un giusto futuro, oggi, viene quasi d’istinto alla nostra generazione. Ma noi al futuro abbiamo voglia di guardare, con coraggio, fiducia e ambizione. Abbiamo voglia di farlo esprimendo, nella forma migliore, le nostre qualità, la nostra freschezza di idee e contenuti, la nostra intraprendenza, per imporci come i protagonisti dell’oggi e i sognatori e i costruttori del domani, che appartiene a noi. Il tutto -concludono- affinché Andria possa riaffermarsi come polo di crescita e protagonismo giovanile! Invitiamo infatti, proprio con questi presupposti, i nostri coetanei a partecipare, anche per ‘semplici’ confronti riguardo tematiche socio-politico-culturali».