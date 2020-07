E’ l’orario di punta serale quanto tante famiglie, grandi e piccoli, si aggregano per mangiare insieme qualcosa, passeggiare o semplicemente sostare su panchine e muretti. Eppure ieri sera la villa comunale di Andria si è presentata meno accogliente del solito. Il motivo? Intorno alle ore 21.30 il sistema di irrigazione è partito – quando c’era tanta gente – creando non pochi disagi come l’impossibilità di usare alcune panchine o muretti, ormai bagnati, e costringendo i cittadini a restare in piedi, se non allontanarsi del tutto.

Disagi che sono stati segnalati da un cittadino che abitualmente frequenta il polmone verde della città federiciana. Bisognerebbe intervenire sul sistema di irrigazione per evitare altri episodi simili in futuro e far si che l’innaffiamento avvenga solo nelle ore in cui la villa è deserta.