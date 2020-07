«Vi aspetto lunedì 27 luglio alle ore 20 presso il mio comitato in Via R. Margherita 120 per parlarne insieme». Lo annuncia il candidato Sindaco di Andria Laura Di Pilato. Un incontro che avrà come tematica la mobilità sostenibile ad Andria che «deve cambiare per tutelare salute, ambiente e sicurezza di tutti i cittadini», ha scritto Di Pilato.