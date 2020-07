Sabato 25 Luglio, alle 19.00, presso il Comitato Materia Prima in Corso Cavour 150 ad Andria, si terrà l’evento “La politica che funziona”.

Negli ultimi anni la Puglia ha espresso un gruppo di giovani amministratori, che si è messo subito in discussione tanto da essere diventato punto di riferimento non solo per le giovani generazioni, ma per tutta la politica regionale.

Qual è stato il loro percorso? Cosa hanno costruito in questi anni? C’è chi è diventato sindaco, come Stefano Minerva – oggi Sindaco di Gallipoli – c’è chi è diventato assessore nella giunta Decaro del Comune di Bari, come Paola Romano che ha raggiunto traguardi importanti, ad esempio nella gestione del servizio mensa.

La sfida che abbiamo voluto raccogliere è stata quella di provare ad invertire il trend anche nella nostra Città, provando a dire che è arrivato il momento di dare fiducia alle giovani generazioni che oggi si propongono ad amministrare Andria.

Interverranno Stefano Minerva Sindaco di Gallipoli e Paola Romano assessore al Comune di Bari all’istruzione e politiche giovanili a sostegno del candidato sindaco Giovanna Bruno, del candidato al consiglio regionale Sabino Zinni e del candidato al consiglio comunale Mirko Malcangi.