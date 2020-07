«Rendiamo noto a tutti voi soci, amici e simpatizzanti di Onda d’urto delle dimissioni di Antonio Tragno dalla carica di Presidente del direttivo. Da oggi la reggenza della presidenza fino alla prossima assemblea che si terrà a settembre sarà coperta dalla Presidentessa dott.ssa Angela Somma. In questo momento di transizione ci teniamo a farvi sapere che Onda d’Urto mantiene la sua posizione naturale che è quella di essere sempre in difesa dei diritti dei malati di cancro, in primis, e di tutti i soggetti più deboli e fragili». Scrive così, in una nota, il Direttivo di Onda d’Urto.

«Pertanto, diffidiamo chiunque si permetta di STRUMENTALIZZARE l’associazione per scopi elettorali e non, a non usare riferimenti, simboli e quant’altro che possa far riferimento alla nostra associazione. Chiunque violi tale diffida sarà oggetto di denuncia alle autorità competenti.

La nostra mission è quella di portare avanti con RESPONSABILITA’, COERENZA e LEALTA’ i valori in cui crediamo nel RISPETTO della sofferenza.

Continuiamo a lottare insieme in un’unica direzione, continuiamo a caricare quell’ONDA che ci vede tutti UNITI CONTRO IL CANCRO.

Presto riprenderanno le nostre attività: seguiteci, vi terremo informati».