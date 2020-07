«Ogni 19 luglio si rinnova la nostra responsabilità di trasmettere, di generazione in generazione, il ricordo di un grande uomo, di un eroe moderno. In un tempo, come quello attuale, segnato da inaccettabili ombre sulle istituzioni giudiziarie, Paolo Borsellino è eterno testimone di valori non negoziabili, mai soggetti a compromessi al ribasso. Nel solco tracciato da Paolo con il coraggio delle sue idee dobbiamo continuare a camminare, solo così saremo sempre certi di non smarrire la lotta verso libertà e verità».

E’ quanto si legge in una nota di Gioventù Nazionale pubblicata ieri, domenica 19 luglio, giorno in cui si commemora la scomparsa di Paolo Borsellino. A Palermo è stata depositata una bandiera tricolore in suo onore. Anche ad Andria, la Gioventù Nazionale locale, ha omaggiato lo storico magistrato italiano con uno striscione: “Paolo Vive!”.

Questa, una delle frasi di Borsellino mai dimenticata: «Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo».