Lei si chiama Angharad Wood, ha 46 anni ed è la moglie dell’attore andriese Riccardo Scamarcio. Questo secondo quanto pubblicato dal settimanale Diva e Donna in edicola che mostrano il pancione della manager londinese e un vistoso anello. Wood sarebbe all’ottavo mese di gravidanza. Una femmina sta per arrivare in casa Scamarcio: sempre secondo Diva e Donna i due avrebbero preso una nuova casa a Roma.

Wood vive a Londra dove dirige la Tavistock Wood, un’agenzia di management per attori e scrittori. In molti hanno notato una somiglianza con Valeria Golino, ex dell’attore con la quale è rimasto in ottimi rapporti. La Wood ha già una bambina.