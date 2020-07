La prossima stagione calcistica rappresenta un vero e proprio anno zero per la Virtus Andria, soprattutto per quanto riguarda il lavoro del Settore Giovanile. Nuove ambizioni, nuove forze in campo e la consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga, ma le premesse sono più che positive. Il presidente Mariano Gecaleanu da adesso potrà contare su un nuovo sponsor a sostegno del progetto Virtus Andria, la realtà andriese Over The Net.

E proprio sulla crescita dei giovani è al lavoro ormai da settimane il neo responsabile dell’Area Tecnica Raffaele Quaranta. Attualmente il programma messo in campo è propedeutico ad una idonea ripresa nel mese di settembre, per farsi trovare subito pronti.

Infine, novità in tema di sicurezza: la Virtus Andria ha installato un presidio medico di pronto soccorso presso il centro sportivo di allenamento “Lamapaola” grazie alla “Heart to Hero”, Barletta Andria soccorso.

