«La segreteria cittadina sta intensificando gli incontri per migliorare la programmazione per la campagna elettorale. Siamo consapevoli della nostra forza e della bontà delle nostre idee politiche. Siamo, altresì, convinti che la forza sta nel nostro gruppo e nell’intera coalizione, compatta a sostegno del candidato Sindaco avv.to Giovanna Bruno», è quanto scrive in una nota Giovanni Vurchio, Segretario cittadino del Partito Democratico Andria.

«Credo sia opportuno che Giovanna incontri la segreteria, l’intero coordinamento, i giovani democratici, i tesserati e simpatizzanti per parlare del nostro programma elettorale, della composizione della lista e della coalizione a suo sostegno. Lo faremo lunedì 20 luglio alle ore 19.30 dinanzi al segretario provinciale e presso la sede del Partito in via Dandolo.

Con il sostegno unitario, dal cittadino al provinciale, dal regionale al nazionale, Andria potrà tornare a respirare una nuova aria politico-sociale», conclude Giovanni Vurchio.