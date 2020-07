Nessuna ambizione personale ma la volontà di mettersi in gioco per il bene della propria città, da persona libera dai vincoli di partito. Spinta non da interessi individuali ma dal sostegno di tante persone, diverse ma con una cosa in comune: il coraggio di cambiare. Ed è con questo slogan che è pronta a scendere in campo, in vista delle prossime elezioni comunali, l’avvocato Laura Di Pilato, in corsa per la carica di sindaco di Andria con il supporto di liste civiche indipendenti.

Ieri la candidata si è presentata alla città, annunciando alcuni dei punti chiave della sua proposta politica. Lo ha fatto in occasione dell’inaugurazione del suo nuovo spazio elettorale, in via Regina Margherita: “Il giardino di Laura”. Il posto dove accogliere persone ed idee, per condividere un progetto concreto di cambiamento.

Economia, turismo, recupero urbano e azzeramento di quel distanziamento sociale che sino ad ora ha tenuto lontani gli andriesi dalla vita amministrativa. Questi alcuni dei punti dai quali ripartire, secondo Laura Di Pilato, e mettere definitivamente alle spalle il passato politico della città.