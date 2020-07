Il commercialista pugliese Fedele Santomauro è stato confermato alla presidenza dell’Unagraco di Trani.

«La crisi economica dovuta al coronavirus impone scelte rapide ed efficienti – ha spiegato Santomauro -. In questo contesto i commercialisti e gli esperti contabili devono assumere un ruolo ancora più importante, fornendo un valido supporto ai contribuenti (imprese e persone fisiche) e, con le loro competenze e la loro esperienza sul campo, rappresentano un interlocutore prezioso per le istituzioni. Purtroppo non c’è più tempo da perdere, bisogna quanto prima mettere in atto tutte le misure necessarie per supportare le aziende e far ripartire i consumi».

L’assemblea dei soci ha eletto i componenti degli organi sociali per il mandato 2020-2024, all’unanimità e per acclamazione. Completano il Consiglio direttivo Giuseppe Suriano (vicepresidente), Rossella Sinisi, Valentina Paparusso e Nicola Pugliese (consiglieri). Per il Collegio dei Revisori sono stati eletti Francesco Altamura (presidente), Antonio Mansi e Nicola Di Bari. Il Collegio dei Probiviri è composta da Iana Mongelli(presidente), Francesco Bruno e Ruggiero Gargano.