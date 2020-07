Non un’esperienza qualsiasi ma il racconto di un’idea imprenditoriale da un milione di followers. Giuseppe Porro, giovane mente andriese, è il gestore di una pagina Instagram fatta di anticipazioni, gossip e che raccoglie i contenuti dei programmi tv più seguiti dai giovani facendo diventare tutto ciò estremamente virale. Il social media editor sarà il protagonista della prima serata-aperitivo organizzata dai Giovani Imprenditori della Confcommercio di Andria. L’appuntamento con il Conf Aperitivo è fissato al prossimo 9 luglio, alle ore 19, presso il Good for food in viale Crispi ad Andria. Giuseppe Porro aprirà il ciclo di “Incontri con giovani imprenditori” per spiegare al pubblico come è nata la sua idea e quali sono le prospettive future.

«Quello di giovedì prossimo è solo il primo di una serie di aperitivi che abbiamo in programma per mettere in rete giovani idee di successo. Parleremo di social network e ascolteremo l’esperienza di Giuseppe Porro. Una storia che ci dimostra come un’intuizione, se brillante, possa essere la chiave del successo. Siamo in un mondo dove non ti regala niente nessuno ma se hai una buona idea è possibile raggiungere vette ‘da 1 milione di followers’, esattamente come è accaduto a questo nostro concittadino», dichiara il presidente dei Giovani Imprenditori della Confcommercio di Andria, Francesco Suriano.

«Il messaggio che vorremmo che passasse tramite questi incontri è praticamente ciò che dicevamo in uno dei primi workshop organizzati dalla Confcommercio, ‘Diventa imprenditore di te stesso’, in cui già eravamo convinti del fatto che si possa raggiungere il successo partendo da un progetto anche semplice ma l’importante è che sia innovativo e convincente. Come appunto è accaduto a Giuseppe Porro. La sua esperienza non può che arricchire tutti, in particolare coloro che sperano di vedere crescere il proprio progetto o addirittura gli aspiranti imprenditori che hanno un sogno in mente e vorrebbero realizzarlo», aggiunge il presidente della Confcommercio di Andria, Claudio Sinisi.

L’ingresso al Conf Aperitivo è libero ma i posti sono limitati, come prevedono le norme di contenimento del contagio, per questa ragione gli interessati alla partecipazione possono contattare la Confcommercio per prenotarsi. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Confcommercio di Andria e sul profilo Instagram dei Giovani Imprenditori di Andria.