«Ora si parte davvero, siamo pronti a risollevare la nostra città». Con queste parole Giovanna Bruno ha presentato ufficialmente la sua candidatura a Sindaco di Andria con il centrosinistra. Lo ha fatto con parole semplici e con la voglia di cambiare le sorti di un paese che necessità di «ripartire da persone umili», ha sottolineato la Bruno, «e non salvatori della patria». Al centro tante tematiche, dal rispetto per gli andriesi, alle problematiche sociali, passando per il momento storico di una città che a causa del coronavirus ha visto la propria economica cadere in ginocchio, mentre molti, come la stessa Giovanna Bruno, hanno visto morire i propri cari. Commozione, applausi dei sostenitori, e la voglia di mettersi alle spalle mesi difficili.

Pieno sostegno arriva dal consigliere regionale Sabino Zinni, il quale ha rimarcato le competenze e le capacità di Giovanna Bruno, «il profilo più indicato» in questo momento per ripartire.

Presente alla conferenza stampa anche il Ministro agli Affari Regionali, On. Francesco Boccia, più che orgoglioso di sostenere la candidatura di Giovanna Bruno.

Il servizio.